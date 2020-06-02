Вишні, черешні та персики відтепер дефіцит. Погодні примхи істотно вдарили по врожаю фруктів, тож цього року вітаміни з дерева будуть дорогим задоволенням. Почому фрукти для народу - довідувався Андрій Анастасов.

Біляївський район на Одещині - один з осередків садівництва. Через надзвичайно теплу зиму цьогоріч тут досить рано розцвіли фруктові дерева. Але в розпал весни вдарили морози. Ось такою, приміром, була черешня наприкінці березня, а ось вона ж на початку квітня - після випробувань низькими температурами.

Іван Комаров, фермер:

И буквально морозы через каждых три дня. Ну, где-то порядка пять-шесть градусов, утром - до десяти даже доходили морозы. Только прошли эти морозы, мы сразу пришли на поле, начали разрывать цветки: вся завязь черная.

У селі Троїцьке весняні холоди знищили врожай персиків, черешень, абрикосів, слив та яблук. Місцеві приголомшені: адже для багатьох вирощування фруктів - чи не єдине джерело заробітку. Йдеться про фермерські господарства сімейного типу - це сади площею до десяти гектарів.

Сергій Мойсеєв, садівник:

Тут тоже: что это? Оно должно быть тут улеплено тут все в черешне должно быть. Потери колоссальные. Ну, полностью - нет урожая вообще.

Тепер господарі не мають за що обробляти дерева - під загрозою опинилося саме існування садів. Фермери кажуть: цього несприятливого сезону їх може врятувати лише звільнення від податків.

Микола Комаров, фермер:

Чтобы хотя бы на местном уровне отменить на год хотя бы налоги, потому что люди не в состоянии уже обработать, и опрыскивание, химикаты - сколько надо покупать, сколько еще труда нужно вложить для того, чтобы хотя бы с надеждой на следующий год, что будет какой-то урожай.

До навколишніх сіл з'їжджаються гуртові закупники черешні з усієї України. Оскільки ягода погано вродила закупівельна ціна втричі вища, ніж зазвичай. За кілограм дають шістдесят гривень. Уже в Одесі вартість зростає ще удвічі-тричі. Садівники прогнозують: такі ж високі ціні триматимуться впродовж усього сезону.

Микола Матвійчук, садівник:

Я думаю, что с поздними сортами ничего не поменяется - как бы ее ж больше не станет. Если цена в данный момент сто тридцать гривен на черешню, я думаю, что не каждый ее позволит себе купить.

Експерти доповнюють: на тлі дефіциту місцевих фруктів цю прогалину заповнять імпортною продукцією. Часто на ринках їх так майстерно маскують під вітчизняну марку, що покупці навіть не здогадуються, коли купують турецький чи грецький товар.