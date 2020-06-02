Здание XVII века в австрийском городе Браунау-на-Инн, где родился Адольф Гитлер, перестроят в полицейский участок. Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на министерство внутренних дел Австрии.

На реконструкцию здания выделили 5 млн евро. Все работы должны завершиться к концу 2023 году. С тротуара перед домом уберут памятный камень о Второй мировой войне и фашизме. Сейчас австрийские власти ищут место, куда его перенести.

Адольф Гитлер родился в городе Браунау-на-Инне под Зальцбургом в 1889 году. До 1938 года в "доме Гитлера" встречались члены Национал-социалистической партии. После Второй мировой войны возле него любили собираться местные неонацисты.

В разные годы в историческом доме размещалась школа, библиотека, а также интернат для инвалидов. В 2016 году власти Австрии решили снести "дом Гитлера" как один из символов национал-социализма. Впоследствии его было решено оставить, поскольку он является памятником архитектуры XVII века.

Как сообщалось ранее, на одном из британских аукционов были выставлены неизвестные ранее фотографии Адольфа Гитлера.