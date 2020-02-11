Британский аукционный дом Jones & Jacob выставил на продажу фотоальбом одного из военнослужащих охраны фюрера Адольфа Гитлера. Снимки, о которых, как утверждают продавцы, ранее не было известно, опубликовала газета Daily Mail.

Альбом прислал неназванный клиент, который, как сообщается, нашел его в сейфе покойного дяди, а тот, будучи солдатом, привез сборник в Великобританию из Германии после войны.

"Мы точно не знаем, откуда он его взял, но он должен был оказаться в нужное время в нужном месте", - рассказал аукционист Саймон Джонс.

"Насколько нам известно, эти фотографии ранее никто не видел. Сделавший их человек явно имел доступ к Гитлеру. К ним проявляют большой интерес", - добавил Джонс.

Начальная цена - 2,2 тысячи фунтов стерлингов, торги пройдут 12 февраля.

Фото: dailymail

Альбом составлен из 170 фотографий, сделанных в период с 1937-го по 1939 год. На многих из них запечатлен Гитлер в окружении соратников на митингах и партийных мероприятиях, также есть снимки с военнослужащими Лейбштандарта СС Адольф Гитлер в минуты отдыха, кадры с членами германской военно-политической элиты того времени и пейзажами мест, где фюрер любил проводить время.

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