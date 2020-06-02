Карантин в церквях: какие изменения ждут украинцев [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины может пересмотреть карантинные ограничения в церквях. Об этом на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.
Духовенство предоставило правительству ряд предложений по ослаблению карантина в церквях. Шмыгаль согласился с мнением о возможности пересмотра и смягчения требований о количестве прихожан на религиозных мероприятиях.
"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный, и мы вернулись к привычной жизни", - добавил премьер.
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