"Усі хочуть бути "Велюр", "Відкривай. те" та "Нас мільйон - дайте працювати". Це - гасла, з якими від самого ранку під будівлю Кабміну прийшли ресторатори. Окрім плакатів, принесли ложки і каструлі.

Ресторани вже мають право працювати, та приймати гостей можуть тільки на літніх терасах. Але цього замало, кажуть мітингарі. І просять більшого пом'якшення карантину. Олексій Пшемиський - про акцію у подробицях.

Від самого ранку під стінами будинку уряду - гуркіт каструль, черпаків і ложок. Так вирішили привернути до себе увагу представники ресторанного бізнесу. Сфери, в якій задіяно понад мільйон українців.

Вхід до Кабміну пильно охороняють поліцейські. Вони закликають людей розходитися.

Без нагальної потреби не виходьте на вулицю.

Та потреба справді нагальна, каже рестораторка із Львівщини Анна. Українські заклади громадського харчування вже у стадії карантинної коми. І якщо влада терміново не почне реанімацію - більшу частину галузі Україна може просто втратити.

Анна Федорець, власниця розважально-оздоровчого комплексу "Золота форель":

Послаблень по податках не було, вони були, але дуже незначні, які ніяк не вливають на наш бізнес. У нас дуже велике навантаження по оренді землі, на яке держава не може ніяк вплинути. До кінця тижня ми мусимо розрахуватися по всіх наших боргових зобов'язаннях. Ми тут сьогодні, бо не хочемо породжувати корупційну складову в державі, в якій є ресторани які дозволяють собі працювати, а ми хочемо робити все по закону. Сподіваємося, що завтра на засіданні прем'єр-міністр розгляне це і дозволить нам працювати раніше 10 числа, тому що на сьогодні, для ресторанного бізнесу час іде на години, а не на дні.

Головна вимога людей - дозволити працювати повноцінно, тобто відкрити не лише літні майданчики, а й зали.

Максим Храмов, власник мережі ресторанів:

На сегодняшний день, когда работают почти все бизнесы, когда работает общественный транспорт. Люди мерзнут, люди сидят под дождем, просятся внутрь, но мы не можем их пустить, потому что никто не хочет платить 170 тысяч штрафа. Нам нужно хотя бы начать работать и поддерживать состояние заведений, чтобы выйти хотя бы в ноль. Потому что еще месяц и половина ресторанной индустрии просто вымрет.

Роботу закладів громадського харчування в обмеженому форматі у більшості регіонів влада дозволила ще два тижні тому. Та більшість установ і досі закриті, а люди не отримують зарплати, каже президент Української ресторанної асоціації.

Сергій Трахачьов, президент Української ресторанної асоціації:

Примерно 80 процентов людей, занятый в нашей сфере, сейчас находятся без работы либо с минимальным доходом. Половина ресторанов не работает вообще, большая часть то есть две трети ресторанов которые работают, они получают выручку на уровне до 20 процентов от докарантинной. Речи не идет о том, есть ли прибыль и ее не будет еще полгода, начало работы в залах позволит нам вернуть работников которые сидят без зарплат.

За словами народних депутатів, дозволити роботу ресторанних залів уже готовий і головний санітарний лікар країни.

Дар'я Володіна, народний депутат, "Слуга народу":

Мне сегодня господин Ляшко уже пообещал, что постановление будет на завтрашнем заседании Кабмина. По крайней мере идут такие разговоры и я надеюсь что без проволочек будет все сделано завтра и буквально на этой неделе, возможно с пятого или четвертого числа все будет работать.

Та от ніхто з представників Кабінету міністрів сьогодні до людей так і не вийшов, хоча протестувальників зійшлося - щонайменше кілька сотень. Тож тепер українські ресторатори сподіваються на завтрашнє засідання уряду.