Июнь считается подходящим временем для создания семьи. А если правильно выбрать дату торжества, то вы сможете избежать некоторых неприятных моментов в браке, а также обрести гармонию с собой и своим партнером. О благоприятных датах "Униан".

Благоприятные дни для свадьбы в июне 2020

Наиболее удачными днями для свадьбы в последний летний месяц, согласно лунному календарю, являются 1, 5, 21, 23, 26 и 28 августа. Допустимые числа для бракосочетания в августе 2020 года - 2-4, 6, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29 и 30.

Неблагоприятные дни июня 2020-го для бракосочетания

Тем, кто решил пожениться в августе 2020 года следует учесть, что, с точки зрения лунного календаря, неудачными днями для заключения брака считаются 7, 9, 10, 16, 17 и 20 числа.

Напомни, четырех знаков зодиака ждет невероятная удача в июне.