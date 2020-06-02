Календарь свадеб на июнь: благоприятные и неблагоприятные дни [ Редактировать ]
Июнь считается подходящим временем для создания семьи. А если правильно выбрать дату торжества, то вы сможете избежать некоторых неприятных моментов в браке, а также обрести гармонию с собой и своим партнером. О благоприятных датах "Униан".
Благоприятные дни для свадьбы в июне 2020
Наиболее удачными днями для свадьбы в последний летний месяц, согласно лунному календарю, являются 1, 5, 21, 23, 26 и 28 августа. Допустимые числа для бракосочетания в августе 2020 года - 2-4, 6, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29 и 30.
Неблагоприятные дни июня 2020-го для бракосочетания
Тем, кто решил пожениться в августе 2020 года следует учесть, что, с точки зрения лунного календаря, неудачными днями для заключения брака считаются 7, 9, 10, 16, 17 и 20 числа.
Напомни, четырех знаков зодиака ждет невероятная удача в июне.
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