В связи с тем, что с 1 июня в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД, водители начали умышленно заклеивать номера автомобиля, чтобы избежать штрафов. Об этом сообщил паблик "Киев автомобильный" в Facebook.

На странице появилось фото автомобиля Skoda Kodiaq, владелец которого заклеил часть номерного знака. Это является правонарушением, которое обычно карается штрафом в 170 грн.

Учитывая, что камера видеофиксации считывает информацию как с переднего номерного знака, так и с заднего, "изобретение" водителя не поможет ему избежать наказаний за нарушение ПДД.

Ранее мы писали о том, что в Украине массово установили камеры для фиксации нарушений ПДД. Стал известен список мест нахождения радаров.