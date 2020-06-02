Фиксация нарушений: водители Киева "нашли лайфхак" для избежания штрафов [ Редактировать ]
В связи с тем, что с 1 июня в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД, водители начали умышленно заклеивать номера автомобиля, чтобы избежать штрафов. Об этом сообщил паблик "Киев автомобильный" в Facebook.
На странице появилось фото автомобиля Skoda Kodiaq, владелец которого заклеил часть номерного знака. Это является правонарушением, которое обычно карается штрафом в 170 грн.
Учитывая, что камера видеофиксации считывает информацию как с переднего номерного знака, так и с заднего, "изобретение" водителя не поможет ему избежать наказаний за нарушение ПДД.
Ранее мы писали о том, что в Украине массово установили камеры для фиксации нарушений ПДД. Стал известен список мест нахождения радаров.
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