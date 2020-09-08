Удивительное "воскресение": покойник вылез из могилы [ Редактировать ]
В индийском городе Гондал мужчина вылез из могилы, в которой его заживо похоронили.
Об этом пишет The Times of India.
По информации, Капил Маракана, работал на масловарне, куда пришел новый владелец и обвинил его в убытках предприятия.
Отмечается, что хозяин с двумя подручными похитили его, избили и закопали в песке. Макарана выбрался из ловушки и побежал искать спасения в местной тюрьме.
Известно, что похитителей задержали за покушение на убийство. Идет следствие.
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