В индийском городе Гондал мужчина вылез из могилы, в которой его заживо похоронили.

Об этом пишет The Times of India.

По информации, Капил Маракана, работал на масловарне, куда пришел новый владелец и обвинил его в убытках предприятия.

Отмечается, что хозяин с двумя подручными похитили его, избили и закопали в песке. Макарана выбрался из ловушки и побежал искать спасения в местной тюрьме.

Известно, что похитителей задержали за покушение на убийство. Идет следствие.

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