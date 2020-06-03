Лакомства динозавров: обнаружена любимая пища животных [ Редактировать ]
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Ученые Королевского Тиррелловского музея нашли остатки пищи, которой питались динозавры-броненосцы.
Об этом сообщает National Geographic.
По информации, были найдены окаменелые остатки листьев папоротника в желудке найденного динозавра, возраст которого составляет 100 миллионов лет.
Отмечается, что вес животного мог равняться приблизительно 1300 килограммов.
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