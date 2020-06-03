Какой популярный овощ тормозит процесс старения [ Редактировать ]
Брокколи - уникальный суперфуд. У этого крестоцветного овоща масса полезных свойств для здоровья. И одной борьбой со старением они не ограничиваются, передает newsyou.info.
Полезен для здоровья глаз. Брокколи богата антиоксидантами лютеином и зеаксантином, предотвращающими окислительный стресс и повреждения клеток в глазах.
Предотвращает рак. Многочисленные небольшие исследования показали, что крестоцветные овощи вроде брокколи содержат различные биоактивные компоненты, которые могут защищать от определённых разновидностей опухолей вроде рака груди, простаты, желудка, кишечника, мочевого пузыря и других.
Удерживает сахар под контролем. Брокколи особенно полезна для людей с диабетом, так как она помогает сохранять контроль над уровнем сахара в крови. Позитивный эффект этого овоща ученые относят за счёт антиоксидантов и пищевых волокон.
Предотвращает болезни сердца. Исследования предполагают, что брокколи снижает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов, а это основные факторы риска болезней сердца. Исследования также указывают на содержащиеся в брокколи специфические антиоксиданты, помогающие уменьшить риск инфаркта в целом.
Избавляет от запоров. Поскольку брокколи богата волокнами и антиоксидантами, этот овощ способствует поддержке нормального функционирования кишечника и пищеварительного здоровья.
Защищает от старения. Сульфорафан - биоактивный компонент в брокколи — показал свою способность сдерживать процессы старения. В целом, известно, что здоровое питание замедляет эти биохимические процессы и предотвращает развитие возрастных болезней.
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