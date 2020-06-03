Медики назвали безопасную "дозу" мороженого [ Редактировать ]
С наступлением лета потребление мороженого очень возрастает. Это лакомство любят и взрослые, и дети. Но увлекаться им не стоит, а про употребление мороженого каждый день стоит забыть насовсем, пишет golos.ua.
Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что безопасная "доза" мороженого - это две порции в неделю.
По словам медика, категорически запрещается лакомиться этой сладостью каждый день. Если вы будете переедать - то вам "светят" хронические заболевания лор-органов, фарингит, ларингит, риносинусит и другие болезни.
Для минимизации рисков врач рекомендует запивать мороженое горячим чаем и отдавать предпочтение фруктовому льду.
Этот десерт нельзя есть быстро, в противном случае можно переохладить зубы и десна, а это грозит невритом тройничного нерва. Не стоит есть мороженое и в помещении с кондиционером.
Врач подчеркнул, что детям можно есть мороженое примерно с четырех лет. Но давать стоит только половину обычной порции. Ребенок в этом возрасте еще развивается, и холодные продукты могут негативно сказать на его здоровье в будущем.
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