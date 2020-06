Бельгийский Королевский оперный театр "Ла Монне" в рекламе своего нового сезона 2020-2021 фотографии и видео драк народных депутатов в Верховной Раде Украины. Провокационные афиши размещены на сайте театра.

Видео потасовок в украинском парламенте театр использовал и в своих промо-роликах. Героями "боев" в Раде стали экс-премьер Арсений Яценюк в момент выноса с трибуны Олегом Барной, "регионал" Олег Царев, которого душили депутаты от оппозиции, а также экс-спикер Владимир Литвин, прячущийся от метателей яиц под зонтиком.

В центре Брюсселя развешены афиши нового сезона 2020-2021 в "Ла Монне", на которых нардеп от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко сошелся в рукопашной с членами Компартии. Плакаты украшает надпись "Once Upon Now" ("Однажды сейчас" - ред.).

На своем сайте Бельгийский Королевский оперный театр в аннотации к афишам поясняет, что человечество вступило в новое десятилетие, которые может ознаменоваться политической и социальной нестабильностью в мире.

"Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом", - говорится в сообщении.

