Ракета Falcon 9 повернулася на космодром після морського приземлення [ Редактировать ]
Ракета Falcon 9 повернулася на космодром на мисі Канаверал. Минулої суботи вона успішно вивела на орбіту космічний корабель Ілона Маска з астронавтами на борту, а тоді вже сіла на спеціальну плавучу платформу в Атлантичному океані.
Історичний запуск 30 травня став першим стартом за останні дев'ять років, що відбувся з території США. Вже наступного дня астронавти успішно пристикувалися до Міжнародної космічної станції.
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