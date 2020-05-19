В оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач больницы [ Редактировать ]
В оккупированном Луганске от коронавируса скончался Алексей Навроцкий - главный врач 4-й больницы, которую сделали профильной по лечению COVID-19. Об этом сообщают "Донбас.Реалии".
Сообщается, что 48-летний Алексей Навроцкий скончался от осложнений, вызванных COVID-19. У него развилась двусторонняя вирусная пневмония, врача подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. От коронавируса он лечился с 1 мая. Кроме самого Навроцкого, инфекцию также подтвердили у его жены и ребенка.
По словам одного из медработников, главврач без защитного костюма, в одной маске заходил в бокс с инфицированными, чтобы разнять дерущихся пациентов.
По последним данным, в оккупированных районах Луганской области зафиксировано 328 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 уже выздоровели 111 человек, статистика по смертности засекречена. Известно лишь, что первый летальный случай от коронавируса в "ЛНР" был зафиксирован 22 апреля.
Как сообщали "Подробности", министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на временно оккупированных Россией территориях Украины (на Донбассе и в Крыму) наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, однако достоверные факты о числе зараженных тщательно скрываются.
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