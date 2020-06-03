Два місяці арешту або 315 тисяч застави. Але перед тим перевірка у психіатра. Сьогодні у Києві обрали запобіжний захід псевдомінеру Віталію Ткаленку.

Саме так звати чоловіка, який у понеділок із муляжем вибухівки пішов на міст Метро - і погрожував висадити переправу у повітря. Та зрештою - його затримала поліція.

Хоча сам Ткаленко наполягає, що він здався сам. За статтею, яку йому інкримінують, він може сісти за ґрати від чотирьох до восьми років. Але сам затриманий каже, що має проблеми із психікою.