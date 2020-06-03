Швеція ризикує опинитись у міжнародній ізоляції

Скандинавські країни відкривають свої кордони. З 15 червня громадяни Норвегії та Данії зможуть їздити один до Одного в гості. По прибуттю і після повернення з подорожі - їх не відправлятимуть на обов'язковий карантин.