Олександр Лукашенко розігнав уряд Білорусі [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко розігнав свій уряд. Указ білоруський очільник підписав сьогодні, і вже на нараді обговорив нові кандидатури.
А причина - вибори. Мовляв, незмінний президент Білорусі - Лукашенко - хоче йти на чергові вибори із вже сформованим новим урядом.
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