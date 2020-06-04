В Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 4 июня, в Украине зафиксировали за сутки 588 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране уже 25 410 человек инфицированы.
Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Вместе с тем, за сутки 602 пациента выздоровели, а 12 - умерли. В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской областях.
Отметим, в прошлый раз был установлен антирекорд 23 апреля - тогда зафиксировали 578 новых случаев коронавируса.
Ранее мы писали, что в Украине резко вырос показатель смертности от COVID-19.
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