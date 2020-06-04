По состоянию на четверг, 4 июня, в Украине зафиксировали за сутки 588 новых случаев заражения коронавирусом. В целом в стране уже 25 410 человек инфицированы.

Такие данные приводит Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Вместе с тем, за сутки 602 пациента выздоровели, а 12 - умерли. В Минздраве заявили, что в стране также зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших за сутки.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Львовской, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской областях.

Отметим, в прошлый раз был установлен антирекорд 23 апреля - тогда зафиксировали 578 новых случаев коронавируса.

Ранее мы писали, что в Украине резко вырос показатель смертности от COVID-19.