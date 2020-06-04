В МОЗ объяснили причину вспышки COVID-19 в Украине [ Редактировать ]
Число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения. Также причиной является ослабление карантинных ограничений.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в случае несоблюдения рекомендаций министерства, увеличивается риск заболевших.
"Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа инфицированных, - ред.), но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава", - заявил он.
Ранее мы писали, что в Украине зафиксировали новый рекорд по COVID-19.
по теме
В Украине резко вырос показатель смертности от COVID-19
Прирост случаев заболевания COVID-19 в сутки по сравнению с предыдущим днем составил + 3,5%
В Украине второй день подряд фиксируют спад COVID-19
По состоянию на вторник, 2 июня, в Украине зафиксировали 24 340 случаев коронавируса
Ляшко не исключил вторую волну коронавируса в Украине
Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны
В Украине зафиксировали резкий спад заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки заразились 259 человек