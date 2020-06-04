Действующая власть преподнесла очередной сюрприз учителям средних школ. Украинские учителя не получат доплату за работу во время карантина, которую ранее обещало правительство.

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания Кабмина сообщила и. о. министра образования Л. Мандзий, передает портал "Хвиля". Весьма показательно, что обязанности министра образования исполняет поклонница дивизии СС "Галичина". Как известно, на Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией, а недавно Окружной административный суд г. Киева признал противоправным вывод Украинского института национальной памяти о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» не является нацистской.

"В бюджете-2020 не предусмотрено установление дополнительных доплат для учителей", - пояснила Л. Мандзий.

Ранее похожий сюрприз преподнесли молодым учителям, отменив разовую помощь в размере 21 тыс. грн педагогам со стажем менее 10 лет. Без доплаты остались более 70 тыс. молодых учителей. Понятно, что это ударит прежде всего по сельским школам, где и сейчас большой дефицит преподавателей.

Понятно и то, откуда "ветер дует". В проекте меморандума с МВФ власть подписывается под обязательствами по реформе образовательной системы. Реформа предусматривает в том числе "оптимизацию" школьной сети. Понятно, что под этим подразумевается закрытие части школ и, соответственно, увольнение значительной части учителей.

Очевидно, что в первую очередь будут уволены опытные учителя пенсионного возраста, которые не готовы надевать кастрюли на головы, иллюстрируя героизм участников евромайдана, или же знают, что тридцать минус два - это двадцать восемь, а не восемнадцать. И что белые медведи в Антарктиде не живут. Учителя, которые не путают царя Николая I c Николаем II. И знают, что русско-турецкая война 1877 года, в ходе которой Болгария получила независимость от Османской империи, не была "захватнической войной".

Недавно подобные "глубокие познания" продемонстрировали в дистанционных телеуроках украинские "педагоги", которые вместо того, чтобы давать знания, сеять "разумное, доброе, вечное", вбивают в головы украинских школьников всякую чушь.

Что ж, позиция власти понятна. Чего не сделаешь, чтобы выпросить на коленях очередной кредит у МВФ. Да и зачем Украине, "аграрной сверхдержаве" и поставщику дешевой рабочей силы в ЕС, грамотные граждане? Еще начнут задумываться, что в стране реально происходило и происходит. И главное, что с этим делать.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"