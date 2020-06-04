Важный христианский праздник - день Святой Троицы - имеет плавающие даты и в 2020 году приходится на 7 июня.

Троицу наши предки стали праздновать достаточно поздно, если сравнивать с другими большими церковными днями - спустя три сотни лет после Крещения Руси. Однако Пятидесятница очень быстро стала народным праздником.

Многие народные троицкие поверья касаются молодых девушек, которые еще не вышли замуж. Вот некоторые из них:

Жениться на Троицу нельзя - в дни больших церковных праздников венчания не проводятся.

А вот свататься в этот день - добрая примета. Считается, что те, кто посватается на Троицу, а поженится на Покров, будут жить в браке долго и счастливо.

Если парень девушку поцелует под березой - будет девушка его женой.

В этот день слушали кукушек - сколько раз прокукует, столько дней еще предстоит девушке в отцовском доме провести.

Если умыться утренней росой, надолго сохранишь свежесть и красоту.

В большие церковные праздники нельзя ссориться, ругаться, помышлять о нечистом. В светлый день все мысли должны быть заняты добрыми размышлениями. Приветствуются занятия благотворительностью, идущие от чистого сердца.

Церковь не одобряет походы на кладбище на Троицын день. Священники рекомендуют в воскресенье обратить все помыслы к Господу, побывать в храме, не отвлекаясь на мирские дела.

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