Троица-2020: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Важный христианский праздник - день Святой Троицы - имеет плавающие даты и в 2020 году приходится на 7 июня.
Троицу наши предки стали праздновать достаточно поздно, если сравнивать с другими большими церковными днями - спустя три сотни лет после Крещения Руси. Однако Пятидесятница очень быстро стала народным праздником.
Многие народные троицкие поверья касаются молодых девушек, которые еще не вышли замуж. Вот некоторые из них:
- Жениться на Троицу нельзя - в дни больших церковных праздников венчания не проводятся.
- А вот свататься в этот день - добрая примета. Считается, что те, кто посватается на Троицу, а поженится на Покров, будут жить в браке долго и счастливо.
- Если парень девушку поцелует под березой - будет девушка его женой.
- В этот день слушали кукушек - сколько раз прокукует, столько дней еще предстоит девушке в отцовском доме провести.
- Если умыться утренней росой, надолго сохранишь свежесть и красоту.
В большие церковные праздники нельзя ссориться, ругаться, помышлять о нечистом. В светлый день все мысли должны быть заняты добрыми размышлениями. Приветствуются занятия благотворительностью, идущие от чистого сердца.
Церковь не одобряет походы на кладбище на Троицын день. Священники рекомендуют в воскресенье обратить все помыслы к Господу, побывать в храме, не отвлекаясь на мирские дела.
Смотрите также календарь православных праздников на июнь-2020.
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