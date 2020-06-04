Троица-2020: как будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В Украине в воскресенье, 7 июня, православные будут отмечать Святую Троицу. Это один из самых главных христианских праздников.
Отметим, что Троица отмечается ежегодно на 50-й день (спустя семь недель) после Пасхи.
Поскольку праздник Троица выпадает на воскресенье, то нерабочим для украинцев будет и понедельник 8 июня. Но вместе с эти работодатель может выбрать другой день, чтобы отработать выходной.
Суббота перед праздником, в этом году 6 июня, называется родительской. Это день всеобщего поминовения усопших, принято посещать кладбища - могилы родственников и близких.
Смотрите также календарь православных праздников на июнь-2020.
по теме
Троица-2020: что категорически нельзя делать
День Святой Троицы в 2020 году приходится на 7 июня
Календарь православных праздников на июнь 2020
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь
28 мая: какой сегодня праздник
29 мая - 149-й день года по григорианскому календарю
20 мая: какой сегодня праздник
20 мая - 140-й день года по григорианскому календарю
4 июня: какой сегодня праздник
3 июня - 155-й день года по григорианскому календарю