В Украине в воскресенье, 7 июня, православные будут отмечать Святую Троицу. Это один из самых главных христианских праздников.

Отметим, что Троица отмечается ежегодно на 50-й день (спустя семь недель) после Пасхи.

Поскольку праздник Троица выпадает на воскресенье, то нерабочим для украинцев будет и понедельник 8 июня. Но вместе с эти работодатель может выбрать другой день, чтобы отработать выходной.

Суббота перед праздником, в этом году 6 июня, называется родительской. Это день всеобщего поминовения усопших, принято посещать кладбища - могилы родственников и близких.

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