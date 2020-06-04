Прокуратура Южной Кореи требует арестовать главу Samsung [ Редактировать ]
Прокуратура Южной Кореи запросила судебный ордер на арест вице-президента и фактического руководителя корпорации Samsung Ли Чжэ Ена (на фото) и двух бывших топ-менеджеров компании. Об этом сообщает "Ренхап".
Главу Samsung подозревают в манипулировании ценами на акции и нарушении процедур аудита, пишет Reuters. По версии следствия, в 2015 году топ-менеджеры Samsung участвовали в схеме, которая позволила Ли Чжэ Ену получить контроль над конгломератом от своего отца Ли Гон Хи, госпитализированного в 2014 году.
Также прокуратура расследует возможные махинации с отчетностью фармацевтической компании Samsung Biotechnics.
Ли Чжэ Ена уже дважды допросили по этому делу, он отрицал обвинения. В 2017 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в даче взяток чиновникам, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Проведя год за решёткой, Ли Чжэ Ен был освобожден.
Как сообщалось ранее, Samsung прекратил производство смартфонов в Китае.
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