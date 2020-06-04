Поліція провела обшуки в учасників стрілянини у Броварах [ Редактировать ]
Поліція провела обшуки в учасників стрілянини у Броварах. За місцем ймовірного перебування співорганізатора та членів перестрілки вилучили рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту та "чорнові" записи.
На сьогодні вже затримано 20 учасників збройного конфлікту.
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