Поліція провела обшуки в учасників стрілянини у Броварах. За місцем ймовірного перебування співорганізатора та членів перестрілки вилучили рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніцію для особистого захисту та "чорнові" записи.

На сьогодні вже затримано 20 учасників збройного конфлікту.