Жителі Миколаївщини потерпають від ваговозів на дорогах [ Редактировать ]
Напрямок є, дороги - немає. Жителі містечка Баштанка, на Миколаївщині майже 2 тижні виходять на нічні чергування, щоб не дати транзитним фурам заїхати в місто. Та от для вантажівок - це чи не єдиний спосіб дістатися миколаївських портів. Об'їздна дорога, яку на початку двотисячних побудували саме для вантажного транспорту - вже давно непридатна. Чи є вихід?
Траса Н11 між Миколаєвом та Дніпром - до цієї ділянки в Баштанському районі капітальний ремонт ніяк не дійде. Але тут щодня проїздять сотні вантажівок.
Юрій Гончаров, водій вантажівки:
Яка дорога? Нема дороги і ніколи не було. Все ламається, осі відриваються, черкаємо. Бачите, бампера вже нема переднього.
Водії об'їжджають полями, але найчастіше обирають дорогу через місто.
Тетяна Коржан, жителька Баштанки:
Ідуть важкі машини, будинки трясуться, стінка трясеться, трясуться труби опалення.
Окрім будинків, фури руйнують і міські дороги. Найбільше люди переймаються через дамбу, яка вже кілька років у аварійному стані.
Володимир Яник, житель Баштанки:
Дамба в центрі практично просіла. Вона починає сунутися. В будь-який момент вона може з'їхати. Там балка глибиною метрів 20-30. Вона може просто туди з'їхати або обрушитися.
Місцева влада Баштанки розв'язати проблему не може. Адже дорога, що огинає місто, їй не належить. В області ремонт на цей рік запланували, але нещодавно тендер на розроблення проектної документації скасували.
Володимир Драгуновський, перший заступник міського голови Баштанки:
Вийшло так, що дорогу Н11 зробили, а біля Баштанки залишилася вона не відремонтована. На наші неодноразові звернення реакція була яка - нам розказали, що "коштів немає, що проводяться тендери".
Та містян такі пояснення не влаштовують. Уночі, коли рух фур найбільший, люди збираються на в'їзді до міста й самі блокують рух вантажівок. У Службі автомобільних доріг Миколаївщини нас запевнили: за 2-3 місяці капітальний ремонт траси Н11 довкола Баштанки розпочнуть. А поки що дорогу розрівняють та засиплють щебенем, щоб тимчасово забезпечити ваговозам можливість проїзду.
Владислав Невеселий, в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Миколаївській області:
Кошти "Автодор" дає, в принципі, вони будуть. Постараємося. На даному етапі ми робимо "екстрену проїздність". Поки пройде проектування, і ми дійдемо до ремонту доріг, нам цього буде достатньо.
Баштанці сподіваються, що до того часу, коли розпочнеться сезон збору врожаю і фур у рази побільшає - ситуація зміниться. А наразі припиняти свої чергування не збираються.
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