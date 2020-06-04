С 5 июня в Украине начинают действовать некоторые изменения. Рестораны в рамках ослабления карантина будут работать по новым правилам. Документ обнародовала пресс-служба Минздрава.

Таким образом, с 5 июня в ресторанах и кафе заработают новые правила.

Кроме того, в заведениях будут действовать некоторые ограничения.

Администрация ресторанов должна будет придерживаться ряда правил. Посетители также обязаны выполнять некоторые требования. Без их выполнения посещение заведений будет невозможным.

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Ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут продлить.