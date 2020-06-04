Рестораны заработают по-новому: что изменится [ Редактировать ]
С 5 июня в Украине начинают действовать некоторые изменения. Рестораны в рамках ослабления карантина будут работать по новым правилам. Документ обнародовала пресс-служба Минздрава.
Таким образом, с 5 июня в ресторанах и кафе заработают новые правила.
Кроме того, в заведениях будут действовать некоторые ограничения.
Администрация ресторанов должна будет придерживаться ряда правил. Посетители также обязаны выполнять некоторые требования. Без их выполнения посещение заведений будет невозможным.
Ранее мы писали о том, что карантин в Украине могут продлить.
по теме
В Україні повноцінно запрацюють ресторани і бари
Літнім людям не обов'язково дотримуватись самоізоляції. У храмах відновлять служби. А з 10 червня можуть запрацювати кінотеатри та санаторії
У ресторанах Вільнюса замість відвідувачів встановили манекени
Манекени вбирають у дизайнерський одяг - щоб підтримати модні магазини та заохотити гостей сидіти подалі один від одного
Ослабление карантина не будет: почему в Киеве продлят ограничения
Киев не готов к новому этапу ослабления карантина
Карантин могут ужесточить: названо условие
В среду, 3 июня, в Кабинете министров Украины, назвали условие ужесточения карантина
Карантин в Украине: Кабмин снял ряд ограничений
С 5 июня Кабинет министров снимает ряд ограничений в стране, которые ранее были введены в рамках карантина