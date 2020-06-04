В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины одобрила введение нового таможенного тарифа в Украине. Соответствующий законопроект №3238 принят на заседании Верховной Рады. Об этом сообщило Министерство финансов.

В новом тарифе изменятся классификация, описание, дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров - они согласованы с международным таможенным классификатором.

Привести свою классификацию внешнеэкономической деятельности и товаров в соответствие с международной Украина обязалась в рамках Всемирной торговой организации.

Гармонизация законодательства дает возможности сопоставления таможенной статистики Украины и стран-торговых партнеров, стандартизация внешнеторговой документации.

Кроме того, устранение разногласий в товарных кодах страны-экспортера и Украины будет способствовать упрощению и ускорению таможенных процедур при таможенном оформлении при импорте.

Вместе с тем в Минфине подчеркнули, что ставки ввозной пошлины в новом таможенном тарифе останутся прежними.

Ранее мы писали о том, что в Украине уволили 50% руководителей таможен.