В Украине ввели новый таможенный тариф [ Редактировать ]
В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины одобрила введение нового таможенного тарифа в Украине. Соответствующий законопроект №3238 принят на заседании Верховной Рады. Об этом сообщило Министерство финансов.
В новом тарифе изменятся классификация, описание, дополнительные единицы измерения и учета отдельных товаров - они согласованы с международным таможенным классификатором.
Привести свою классификацию внешнеэкономической деятельности и товаров в соответствие с международной Украина обязалась в рамках Всемирной торговой организации.
Гармонизация законодательства дает возможности сопоставления таможенной статистики Украины и стран-торговых партнеров, стандартизация внешнеторговой документации.
Кроме того, устранение разногласий в товарных кодах страны-экспортера и Украины будет способствовать упрощению и ускорению таможенных процедур при таможенном оформлении при импорте.
Вместе с тем в Минфине подчеркнули, что ставки ввозной пошлины в новом таможенном тарифе останутся прежними.
Ранее мы писали о том, что в Украине уволили 50% руководителей таможен.
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