В Украине уволили 50% руководителей таможен [ Редактировать ]
На заседании коллегии Государственной таможенной службы уволили 50% руководителей региональных таможен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и и.о. главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.
Также указано, что руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.
По словам Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни и сейчас комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается.
Но по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения.
Сам глава Минфина заявил, что держит под личным контролем реализацию реформы таможни.
"У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза", - обратился к руководителям таможен Марченко.
Он напомнил, что несколько недель назад на коллегии не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы, но и озвучил свои ожидания от реформы и поставил конкретные задачи.
Сегодняшняя коллегия уже не о планах и задачах, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет. Здесь все объективно. Поэтому по результатам этой коллегии 50% руководителей таможен будут уволены.
Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового члена Нацрады.
по теме
Цены на топливо: сколько стоит бензин в Украине
В пятницу, 15 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились
День вышиванки-2020: дата празднования, история и традиции
День вышиванки традиционно отмечают в третий четверг мая
Робота транспорту та повернення коронавірусу: Ляшко розповів про ситуацію в країні
Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про ситуацію з коронавірусом в країні
Відкриття метро і послаблення карантину: Кличко назвав умови
В п'ятницю, 15 травня, мер Києва Віталій Кличков ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів про те, чи доречно говорити про послаблення карантину в столиці?