Бюджет на місцеві вибори, які влада обіцяє провести 25 жовтня 2020 року, скоротили майже вдвічі. Додамо сюди ще вплив епідемії коронавірусної хвороби й помножимо на агітаторів. Що буде? У столиці вже розпочали перемовини щодо контролю за дотриманням виборчого законодавства у синергії громадських організацій, ЗМІ, правоохоронних органів, політиків та суспільства. Саме про це йшлося 4 червня під час круглого столу "Місцеві вибори-2020. Особливості та виклики", який відбувся у пресцентрі "Стоп корупції".

Ілюстрація: СтопКор

В обговоренні актуальних проблем виборчої кампанії 2020 року взяли участь:

1. Роман Бочкала, журналіст, cпівзасновник ГО "Стоп корупції".

2. Богдан Хмельницький, адвокат, співзасновник ГО "Стоп корупції".

3. Ігор Бондарчук, Голова ГО "Стоп корупції".

4. Катерина Одарченко, політтехнолог.

5. Ігор Рейтерович, керівник програм Українського центру суспільного розвитку.

6. Віталій Нестор, Голова Київського осередку ВО "Батьківщина".

7. Ігор Петренко, доктор політичних наук, доцент кафедри політичних наук філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

8. Фазіль Аскеров, керівник Національного проєкту "ДунайЯ".

9. Людмила Зубрицька, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА.

10. Віктор Василюк, Перший заступник Голови Європейської партії України.

11. Євген Маринчак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ ім. Т.Шевченка.

Круглий стіл відбувся у щойно відкритому пресцентрі Фото: СтопКор

Під час заходу також було заявлено про відновлення роботи громадської ініціативи "Стоп політичній корупції".

"Ми вже кілька років пропагуємо напрямок боротьби з політичною корупцією. З президентських та парламентських перегонів ми вже багато дізналися, на черзі - місцеві вибори. Під час перегонів ми стикались із багатьма порушеннями. Наша ж мета, а зокрема, і мета ініціативи "Стоп політичній корупції" - це виявлення, фіксація та зупинення. Ми маємо вже 68 осередків в усій країні, які теж беруть участь у боротьбі з виявами політичної корупції. Ми намагаємося зупинити зловживання, донести до електорату необхідність дотримання правил. Крім того, ми закликаємо всіх кандидатів і учасників виборчого процесу дотримуватись норм виборчого законодавства", - наголосив голова правління ГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

Один із найвірніших шляхів у подоланні корупції - це об’єднання позавладних сил. З такою думкою виступив перший заступник Голови Європейської партії України Віктор Василюк.

"Корупція у нас - це форма державного правління, а головним учасником корупції є влада, яка використовує усі можливості, щоб цю корупцію підтримати. Видавати такі закони, щоб вона мала місце, і таке інше. Тому єдиний на сьогодні спосіб боротись із корупцією - це об’єднатись усім позавладним силам і вимагати змін до виборчого законодавства", - сказав він та наголосив на можливості об’єднання в блоки, "щоб маленькі партії могли складати конкуренцію, не звертаючись по допомогу до олігархів".

Віктор Василюк, Перший заступник Голови Європейської партії України Фото: СтопКор

Попри те, що формування громадської думки відбувається здебільшого за рахунок телевізійних каналів, незалежні медійні проєкти завдяки різним майданчикам мають шанси вийти з-під монополії олігархічних інформаційних сил.

"За допомогою таких ресурсів, як Telegram-канали, YouTube-канали, інформаційні портали, Facebook тощо ми маємо можливість виходити з-під монополії олігархічних каналів, які дійсно переважною частиною формують громадську думку. Саме за рахунок таких незалежних медійних проєктів це можливо. До прикладу, регіональна сторінка осередку ГО "Стоп корупції" у Святогірську - це вже дійсно повноцінний медійний ресурс, на який підписано пів міста, і вони вже конкурують з класичними медіа, які мають відповідну реєстрацію Міністерства юстиції тощо. Зараз усе дуже швидко змінюється, розвивається, я вважаю, це добре, адже це створює конкуренцію і таким чином дає можливість прогресу та підвищенню професійності", - зазначив координатор ГО "Стоп корупції" Роман Бочкала.

Роман Бочкала Фото: СтопКор

У чому впевнена кандидат політичних наук, доцент кафедри політології НаУКМА Людмила Зубрицька, то це в тому, що цього разу замість брендового фактора серед кандидатів має спрацювати фактор реального або потенційного внеску у спільне благо.

"Під час цих виборів не спрацює брендовий фактор, який був на минулих виборах. Після року нової влади ми бачимо розчарування в нових обличчях і цей тренд нових облич себе дискредитував. Потрібно буде кожному на місцях продемонструвати свої здобутки, свій внесок. Карантинні умови призводять до обмеження прав. Потрібно показувати досвід", - зазначила вона.

Деякі учасники круглого столу припустили, що місцеві вибори взагалі можуть перенести.

"На місцевих виборах агітатори працюють "в полі". Представники невеличких партій на місцях вже набирають агітаторів. Проте люди не знають, чи хочуть йти голосувати, тож можливо, політичним силам доведеться виходити на інший рівень", - сказав керівник програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Ігор Рейтерович, керівник програм Українського центру суспільного розвитку.

За словами голови столичного осередку ВО "Батьківщина" Віталія Нестора, місцеві вибори можуть не відбутись через дефіцит фінансування.

"У бюджеті на вибори було закладено 2,2 млрд гривень. Це оплата роботи людей, які будуть брати участь у виборах, та додаткові витрати. Через карантин бюджет скоротили на 1 млрд. Тому вибори можуть не відбутись у зв’язку з недостатнім фінансуванням. Держава не відповідатиме за проведення виборів у цілому, оскільки частина фінансових зобов’язань ляже на плечі місцевих бюджетів", - наголосив Нестор.

До розмови в онлайн-режимі приєднався активіст "Стоп корупції" зі Святогірська Володимир Рибалкін Фото: СтопКор

Як зазначив координатор ГО "Стоп корупції" Роман Бочкала, місцеві бюджети не були готові до цих витрат.

"Я так розумію, в місцевих бюджетах витрати на вибори не були передбачені. У них кожна копійка порахована", - додав він.