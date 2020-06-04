Акції на підтримку американців закінчилися в Греції сутичками з поліцією [ Редактировать ]
Акції солідарності. Європа теж виходить на мітинги - на знак протесту проти расової дискримінації. Сотні людей збираються на вулицях грецьких Афін.
Спочатку демонстрація була мирною, учасники тримали плакати із надписами "Ні - расизму" та "Я не можу дихати". Та згодом почалися сутички - мітингарі кидали вибухові пристрої, а силовики - застосовували сльозогінний газ.
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