Акції солідарності. Європа теж виходить на мітинги - на знак протесту проти расової дискримінації. Сотні людей збираються на вулицях грецьких Афін.

Спочатку демонстрація була мирною, учасники тримали плакати із надписами "Ні - расизму" та "Я не можу дихати". Та згодом почалися сутички - мітингарі кидали вибухові пристрої, а силовики - застосовували сльозогінний газ.