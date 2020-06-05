Самый большой американский флаг на территории США, находящийся в Висконсине был сожжен ударом молнии.

Об этом пишет Heavy.

По информации, на территории США идут сильные грозовые дожди и шквалистый ветер, что и послужило последним ударом для флага.

Известно, что символ США имел размер 21х42,6 метра и весил 154 килограмма. Символ США развивался на 30-метровой высоте.

Фото: Heavy

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