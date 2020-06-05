Благодаря запросу общественной организации в адрес пограничной службы украинские граждане узнали, что государственные средства продолжают разбазариваться. Украинская власть следом за своими предшественниками и дальше бездумно сжигает деньги налогоплательщиков на абсолютно бессмысленные и коррупционные прожекты. Даже в период кризиса, когда каждая копейка на счету, когда не хватает денег на выплаты медикам и покупку для них средств защиты, власть выделяет 400 миллионов гривен на строительство "стены Яценюка".

Партия войны, нищеты и коррупции во главе с Порошенко проиграла президентские и парламентские выборы, но при Зеленском дело ее живет. В государственном бюджете растет дыра. "Под нож" Зе-власти идут субсидии для украинских семей и субвенции для местных громад. Урезаются расходы на поддержку экономики. На грани дефолта оказалась система здравоохранения, закрываются школы и увольняются учителя. Но, несмотря на это, власть продолжает закапывать в землю сотни миллионов гривен. И примечательно, что у МВФ не возникает никаких вопросов к украинской власти по поводу этой глупой расточительности.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленно прекратить финансирование этого бесполезного дырявого забора. Деньги необходимо направить на поддержание украинской медицины, образования, на выплаты долгов по зарплатам и восстановление социальных гарантий.

Мы требуем проведения аудита расходования государственных средств, которые за все время строительства стены уже составили 1,7 млрд грн. Расследования всех фактов коррупции, связанных с этим "восьмым чудом света".

Мы призываем власть отказаться от политики стен и санкций в отношениях с Российской Федерацией. Поиск пути к преодолению конфликта, восстановление полноценного диалога и торгово-экономических отношений с Россией полностью отвечает интересам Украины. Стране нужны мир и развитие, а не коррупция на военных расходах.