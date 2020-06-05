Буремний ранок біля Верховної ради. Там мітингарі вимагають відставки міністра внутрішніх справ. Не обійшлося і без сутичок між активістами і правоохоронцями.

В цей час у будівлі під куполом Арсен Аваков звітував перед народними обранцями. Які висновки зробив глава МВС після подій у Кагарлику і Броварах і яка зараз ситуація на Грушевського. Про все це розпитаємо у нашої парламентської кореспондентки Ксенії Барвіненко. Вітаю, Ксеніє, тобі слово.

Увесь минулий тиждень в парламенті чекали звіту міністра внутрішніх справ Арсенал Авакова. Нардепи хотіли послухати пояснення міністра про інциденти в Кагарлику та Броварах, а також про хід розслідувань інших резонансних справ. Очільник МВС каже, те що сталося в Кагарлику - недопустимо в лавах поліції, тож коли про зґвалтування і тортури стало відомо - одразу розпочали внутрішні перевірки та розслідування.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Я звертаюсь до вас, депутати, з закликом - не звинувачувати огульно весь 130-тисячний колектив Нацполіції через кілька негідників, переважна більшість поліцейських гідні люди, вірні присязі. Тепер хочу доповісти про хід розслідування по Броварах. Важливо розуміти, що перестрілка сталася, від непрозорості і корупції в сфері державного контролю, щодо видачі дозволів на транспортні перевезення у Київській області. Це штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів, Вінниці і Києва, який 29 травня переріс в стрілянину.

А поки міністр доповідав, під стінами парламенту люди вимагали його відставки. До речі кілька днів тому і в парламенті почали збирати підписи аби звільнити арсена Авакова, утім коли міністр внутрішніх справ з'явився в залі, про підписи і вимоги відставки нардепи начеб то й забули.

Інна Совсун, народний депутат, фракція "Голос":

Ми почули гарно підготовані відповіді на гарно підготовлені питання. Я хочу почути від вас інше. Ми не почули визнання вашої персональної відповідальності за те, що батьки Кирила Тлялова так і не отримали покарання тих людей, які вбили їх сина, я хочу, щоб ви з цієї трибуни вибачились перед батьками Кирила Тлялова та перед дівчиною, яку чотири години гвалтували в Кагарлику.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Я не буду робити те, що ви хочете, я буду робити те що, треба. Те що повинен робити - я зроблю, ви сказали не правду, що люди, які вбили Кирила Тлялова знаходяться на волі. Це не правда. Один із них, бивший співробітник поліції, знаходиться в тюрмі, двоє відпущені судом під відповідні обов'язки два місяць тому, один неповнолітній має міру покарання. Вчора були роковини смерті хлопчика, поліція з сім'ю завжди, тому не треба спекулювати і не вам мене повчати, як кажуть, Батьківщину любити.

І поки під куполом ідилія - на мітингу під стінами парламенту не спокійно. На акцію зібралися близько тисячі людей.

Мітингувальники привезли на площу біля парламенту старий поліцейський автомобіль УАЗ, перевернули і розмалювали його. Під час цього між мітингувальниками і поліцією сталася сутичка.

А один протестуючий намагався себе підпалити, але його зупинили. Поліція посилила охорону будівлі парламенту. Наразі під стінами парламенту все спокійно, люди розходяться а нардепи повернулися до звичної роботи. Розглядають законопроекти щодо змін до бюджету.