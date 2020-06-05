ВОЗ вместе с украинским Минздравом планирует обнародовать действительную картину заболевших коронавирусом в Украине осенью.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, все исследования будут производить с помощью ИФА-тестирования.

Уже завтра завершим дизайн исследования, которое проведем совместно с сотрудниками бюро ВОЗ в Украине, Киевской школы экономики, которое позволит нам провести оценку реального количества заболевших на определенных территориях или в определенных группах профессионального риска путем проведения ИФА-тестирования.

Отмечается, что все исследования будут проведены перед второй волной COVID-19 в Украине.

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