Киев установил рекорд по смертности от коронавируса [ Редактировать ]
Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за сутки увеличилось на 82 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Новости - не оптимистичны. За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев в сутки. На сегодня в столице уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;
- 5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 22 до 77 лет;
- 2 мальчиков, которым 9 и 10 лет.
В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 27 киевлян. С начала пандемии коронавирус "побороли" 876 жителей столицы.
Как сообщалось ранее, из-за высокого показателя заболеваемости, в Киеве с 5 июня не разрешили открыть бары и рестораны.
по теме
Коронавирус в Киеве: заболели 9 медиков
На сегодня в столице уже 2 522 подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 58 - летальных.
В Киеве третий день растет заболеваемость COVID-19
29 мая в Киеве закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина. Там обнаружили вспышку коронавируса. Один житель общежития умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой.
В Киеве новый очаг заражения: коронавирус "пробрался" в интернат для девочек
В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека.
В Украине заработают отели и санатории: Ляшко назвал дату
С 10 июня в областях Украины смогут открыться гостиницы и санатории, а также власти подумают о том, чтобы разрешить туристические группы до 50 человек
В МОЗ объяснили причину вспышки COVID-19 в Украине
Число зараженных коронавирусом в Украине растет