Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за сутки увеличилось на 82 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Новости - не оптимистичны. За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерли от коронавируса 4 человека. Впервые у нас такое количество летальных случаев в сутки. На сегодня в столице уже 3292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

Среди заболевших:

47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

5 девочек - от 7 месяцев до 14 лет;

28 мужчин в возрасте от 22 до 77 лет;

2 мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 27 киевлян. С начала пандемии коронавирус "побороли" 876 жителей столицы.

Как сообщалось ранее, из-за высокого показателя заболеваемости, в Киеве с 5 июня не разрешили открыть бары и рестораны.