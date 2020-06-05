С 10 июня в областях Украины смогут открыться гостиницы и санатории, а также власти подумают о том, чтобы разрешить туристические группы до 50 человек. Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге 5 июня.

В Хмельницкой области состоялась встреча с туристическим бизнесом. Постановлением Кабинета министров о введении адаптивного карантина предусмотрено: при достижении критериев, с 10 июня может быть разрешено открытие средств размещения, значит, что кроме отелей можно будет открывать и санатории, а также другие места для отдыха. Сейчас мы имеем только открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

"С сегодняшнего дня постановление позволяет запускать и авиационное межобластное сообщение - внутренние перелеты в стране. Но нет возможности передвигаться туристическим группам более 10 человек. Туристический бизнес обратился к президенту, это было обсуждено на совещании, мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседание Кабинета министров, чтобы позволить передвижения групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест. Сможем инициировать очередное смягчение (карантина) для развития внутреннего туризма", - отметил Ляшко.

Масочный режим и требование социального дистанцирования сохраняются несмотря на уже введенные смягчения карантина, сказал министр здравоохранения Максим Степанов на этом же брифинге. С 5 июня разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентами залов внутри, но Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ривненская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области пока не соответствуют критериям для этого смягчения.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки в Украине зафиксировано 553 новых случаев коронавируса, 330 человек выздоровели, но зафиксировано 15 летальных случаев. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 25 964 человек.

Напомним, что с 5 июня рестораны и кафе должны работать по новым правилам.