Драки в Верховной Раде стали рекламой оперного театра в Бельгии (видео)

В центре Брюсселя развешены афиши нового сезона 2020-2021 в "Ла Монне", на которых нардеп от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко сошелся в рукопашной с членами Компартии. Плакаты украшает надпись "Once Upon Now".