“Не вам меня учить, как родину любить”: Аваков устроил перепалку в Раде (видео) [ Редактировать ]
Министр внутренних дел Арсен Аваков, который 5 июня отчитывается перед Верховной Радой, эмоционально отреагировал на призыв народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун извиниться перед родными убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, а также перед девушкой, которую изнасиловали в Кагарлыке. Видео перепалки появилось в сети.
Также нардеп потребовала признать персональную ответственность
Отвечая народному депутату, глава МВД отчитался о ходе расследования резонансных преступлений и сообщил о судьбе обвиняемых: кто из них находится в СИЗО, а кого суд отпустил на волю и на каких условиях.
В конце речи министр резко отреагировал на требование Инны Совсун признать персональную ответственность за преступления, совершенные его подчиненными. Он заявил, что "не будет делать то, что кто-то требует".
"Не нужно политических спекуляций. Не вам меня учить, как родину любить. Я патриот до мозга костей", - заявил Аваков.
просто послухайте цей цинізм.— могилялька (@mohylialka) June 5, 2020
совсун попросила визнати особисту відповідальність за злочини поліцейський, які вбили кирила тлявова, і тих, що зґвалтували дівчину в кагарлику, не відповідь на запитання, а вибачення.
«нє учітє мєня, как родіну любіть, я патріот до мозга костєй». pic.twitter.com/Y23LxnZXii
Ранее сообщалось, что мужчина пытался сжечь себя на митинге за отставку министра МВД Арсена Авакова, который проходит перед Верховной Радой.
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