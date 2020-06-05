Министр внутренних дел Арсен Аваков, который 5 июня отчитывается перед Верховной Радой, эмоционально отреагировал на призыв народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун извиниться перед родными убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова, а также перед девушкой, которую изнасиловали в Кагарлыке. Видео перепалки появилось в сети.

Также нардеп потребовала признать персональную ответственность

Отвечая народному депутату, глава МВД отчитался о ходе расследования резонансных преступлений и сообщил о судьбе обвиняемых: кто из них находится в СИЗО, а кого суд отпустил на волю и на каких условиях.

В конце речи министр резко отреагировал на требование Инны Совсун признать персональную ответственность за преступления, совершенные его подчиненными. Он заявил, что "не будет делать то, что кто-то требует".

"Не нужно политических спекуляций. Не вам меня учить, как родину любить. Я патриот до мозга костей", - заявил Аваков.

просто послухайте цей цинізм.



совсун попросила визнати особисту відповідальність за злочини поліцейський, які вбили кирила тлявова, і тих, що зґвалтували дівчину в кагарлику, не відповідь на запитання, а вибачення.



«нє учітє мєня, как родіну любіть, я патріот до мозга костєй». pic.twitter.com/Y23LxnZXii — могилялька (@mohylialka) June 5, 2020

Ранее сообщалось, что мужчина пытался сжечь себя на митинге за отставку министра МВД Арсена Авакова, который проходит перед Верховной Радой.