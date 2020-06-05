Штаб операции Объединенных сил (ООС) подтвердил дату возобновления работы пунктов пропуска на Донбассе. Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) откроются с 10 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

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На совещании у Владимира Зеленского в штабе ООС отметили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине третий день подряд растет число подтвержденных случаев COVID-19. Такая тенденция грозит ухудшением эпидемиологической ситуации.

"Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее на Донбассе ввели ограничения на КПВВ из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что на польско-украинской границе возобновил работу пункт пропуска.