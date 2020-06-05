За пару минут до смерти: сын успел отправить маме последнее селфи [ Редактировать ]
В США мужчина по имени Дэниел Шедд за несколько минут до смерти успел отправить маме свое селфи. Мужчина разбился в авиакатастрофе. Об этом пишет Daily Star.
39-летний Шедд вместе со своими тремя университетскими друзьями собрались полетать на четырехместном одномоторном самолете. Пилотом был один из них.
Шедд перед взлетом сделал групповой снимок и отправил его матери. На фото четверо мужчин, улыбаясь, позируют на камеру. Буквально через пять минут воздушное судно разбилось.
"Они были в приподнятом настроении. Они были счастливы. Погода была отличная", - рассказал отец Шедда.
Он добавил, что самолет, хоть и был собран в 1964 году, однако недавно прошел ежегодную инспекцию.
Что стало причиной авиакатастрофы, не сообщается. Идет расследование.
Ранее мы писали о том, что как няня выстрелила в ребенка из-за селфи.
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