Венеция "тонет" под метровыми слоями воды [ Редактировать ]
Фото: Моя Европа
Центр итальянского города Венеция затопило масштабным паводком.
Об этом сообщает La Stampa.
По информации, в некоторых местах вода достигала высоты в 116 см, что стало 3 по силе со времен подобных затоплений в 2002 и 2016 годах.
Отмечается, что такое крупное подтопление является очень редким явлением и его можно связать только с сильным приливом в Атлантическом океане.
Фото: La Stampa
Тем временем в Украине затопило большой харьковский рынок. Тротуары превратились в море, а автомобили оказались под водой.
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