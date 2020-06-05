Центр итальянского города Венеция затопило масштабным паводком.

Об этом сообщает La Stampa.

По информации, в некоторых местах вода достигала высоты в 116 см, что стало 3 по силе со времен подобных затоплений в 2002 и 2016 годах.

Отмечается, что такое крупное подтопление является очень редким явлением и его можно связать только с сильным приливом в Атлантическом океане.

Фото: La Stampa

Тем временем в Украине затопило большой харьковский рынок. Тротуары превратились в море, а автомобили оказались под водой.