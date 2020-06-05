Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что подтвердил информацию "Страны", что он намерен баллотироваться в Раду по округу найденного мертвым нардепа Валерия Давиденко. Об этом политик заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Когда сразу после этого трагического события начали говорить про выборы, это вообще звучало аморально! Потому что вы представьте чувства родственников погибшего Валерия Давиденко. Представьте чувства избирателей, друзей. Тело человека еще не успело остыть, а они уже на живом месте начинают рассказывать про политику. Путь хоть 9 дней пройдет! Посочувствуйте родным и близким, что случилась такая трагедия! У меня были непростые отношения с Валерием Давиденко, но он был мощный и сильный народный депутат", - заявил Ляшко.

Он призвал правоохранителей разобраться в ситуации, случившейся с Давиденко, и подтвердил, что намерен идти на выборы по этому округу в Черниговской области.

"В 2012 году я в этом округе выиграл выборы с феноменальным успехом - один из лучших результатов в Украине. После этого на этом округе стал Валерий Давиденко, и дважды мои избиратели, мои земляки, выбирали его на выборах. У нас там мощная поддержка, потому мы этот округ никому не отдадим... Я пойду на этот округ и выиграю выборы", - пообещал Олег Ляшко.

Ранее сообщалось, что на округе погибшего нардепа Давиденко назначили выборы.