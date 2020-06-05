Специалисты по правильному питанию выяснили, что употребление хлеба в сочетании с определенными продуктами не только не полезно, но и может нанести вред здоровью, пишет FaceNews.ua.

Не рекомендуется употребление белого хлеба в сочетании с жирной пищей, ибо из-за этого нарушается ее переработка, могут возникать спазмы, а также известно о присутствии воспалительных процессов, с которыми сталкивается желудочно-кишечный тракт.

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Схожий эффект наступает в том случае, если человек употребляет вместе хлебобулочные изделия и грибы, что приводит к негативному воздействию на внутренние органы.

Столь популярное употребление хлеба вместе с квашеными или солеными овощами может провоцировать сильную изжогу и брожение в желудке, что впоследствии может привести к язвенной болезни.

По этим причинам специалисты рекомендуют сочетание белого хлеба лишь с овощами. А вот если человек любит черный хлеб, то прекрасным дополнением станут рыба и мясо, в том числе жирные сорта.

Специалисты также подчеркнули, что продаваемый в магазинах или супермаркетах хлеб далеко не всегда отличается хорошим качеством и насыщенностью полезными свойствами, а поэтому следует отдавать предпочтение заведениям, которые непосредственно специализируются на производстве хлеба, либо же заняться приготовлением хлеба в домашних условиях.

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