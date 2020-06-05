Аеропорт "Бориспіль" вийшов із карантину [ Редактировать ]
В Україні відсьогодні чергове послаблення карантину - дозволено повноцінно працювати кафе та ресторанам. Відвідувачі зможуть сидіти всередині за умови дотримання заходів безпеки. А пенсіонерам - нарешті дозволили гуляти, тепер літнім людям не обов'язково дотримуватися самоізоляції.
Також поновлюють внутрішні авіаперевезення. Утім, з деякими обмеженнями. Вхід до аеропорту "Бориспіль" - дозволений лише пасажирам. Для цього на руках треба мати квиток чи посадковий талон. Проводжальникам - заходити до терміналу заборонено.
Усі пасажири мають бути в масках. А на в'їзді до летовища - працюватимуть пропускні пункти, де правоохоронці вимірюватимуть температуру. Тож пасажирам радять врахувати можливі затримки і приїздити до аеропорту заздалегідь.
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