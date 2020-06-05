Сьогодні у світі відзначають День охорони довкілля, цьогорічна тематика - збереження біорізноманіття. Цю дату заснували ще в далекому 1972 році - рішенням Генеральної асамблеї ООН, щоб нагадати людям, що з кожним роком - Земля наближається до критичної межі. Новини зі світу дикої природи - далі в нашому огляді..

Рідкісна гостя. На тайському острові Самуї помітили черепаху зниклого виду Хоксбіла. Рептилія там гніздилася. Ці черепахи за життя досягають півтора метра завдовжки, а вага дорослої особини - може перевищувати 50 кілограмів.

На очі людям вони потряпляють рідко, адже на сушу виходять лише кілька разів на рік, щоб відкласти потомство. Унікальна візитерка прикувала до себе увагу захисників природи. Вони перевірили стан здоров'я рептилії, а потім - щасливу - відпустили у солону воду.

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Найбільша притока Гангу тепер чиста. В Індії річка Джамна, з якої п'ють воду жителі столиці Нью-Делі відновилася після 10 тижнів карантину. Раніше водойма була вкрита піною, у ній плавали відходи з каналізації та промислове сміття. Тепер же її не впізнати, кажуть місцеві. Одна зі священних річок Індії - прозора та без смороду.

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Ріг або життя. У Південній Африці носорогів рятують від браконьєрів - зрізають їм роги. Через спад туризму на тлі епідемії COVID-19 - убивства можуть стати масовими, остерігаються захисники тварин. Ціна за кілограм такого матеріалу - 60 тисяч доларів - це дорожче за золото. Активісти намагаються у такий спосіб запобігти злочинцям скористатися нагодою та запевняють, що роги, як і нігті, можуть відростати.

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У Бразилії врятували кита, якого викинуло на пляж. Дев'ятиметрового гіганта на березі побачили місцеві жителі та викликали підмогу. 15 годин люди боролися за життя тварини. Зрештою їм вдалося прокопати траншею екскаватором та виштовхати ссавця на глибину.