В пятницу, 5 июня, в Харькове по проспекту Славы случилось происшествие. Известно, что взорвали банкомат, расположенный в помещении супермаркета. Деньгами правонарушителям завладеть не удалось. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"По адресу выехало руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Денежными средствами правонарушителям завладеть не удалось.

"Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, все обстоятельства и причастные лица к событию устанавливаются.

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