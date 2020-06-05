В Харькове взорвали банкомат [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, в Харькове по проспекту Славы случилось происшествие. Известно, что взорвали банкомат, расположенный в помещении супермаркета. Деньгами правонарушителям завладеть не удалось. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"По адресу выехало руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в помещении супермаркета", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в результате происшествия никто из граждан не пострадал. Денежными средствами правонарушителям завладеть не удалось.
"Следственным Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, все обстоятельства и причастные лица к событию устанавливаются.
Ранее мы писали, что иностранцы взорвали банкомат под Черкассами и украли 400 тысяч гривен.
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