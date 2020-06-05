Незвично велика українська делегація побувала цього тижня у Берліні. Разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком на переговори поїхали і міністри - закордонних справ, оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій. Та представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську. А ще - радники президента.

Раніше подібні візити відбувались у більш вузькому форматі. Однак з чим повернулися посадовці? Якогось значного результату, який можна обговорити, не було.

Та й загалом це виглядало так, ніби українська сторона вирішила відповісти на поїздку до Німеччини Дмитра Козака - заступника глави Адміністрації президента Росії, що займається українським напрямком. Він побував у Берліні в травні.

А от вже сьогодні Володимир Зеленський переговорив з канцлером Німеччини саме про підсумки візиту представників України. Головне Меркель підтримала зміни в роботі Тристоронньої групи у Мінську. Відтак, можна очікувати й тиску Німеччини на Росію, щоб і в Москві змінили ставлення до мінських переговорів.