Що у вашому місті з погодою? Знову іде дощ? Ну, таким може бути увесь червень. Ніби помста за те, що весною жалілися на посуху. У когось не дощ, а сніг? Це також не повинно нас дивувати навіть у червні - ось так змінюється клімат. Чого ще очікувати? Та чи прийде до нас нарешті літо? Інна Томіна розбиралася.

Не бачили снігу зимою, дивіться - серед літа! Червень у Карпатах почався з хурделиці. Відео літньої зими на горі Піп Іван кілька днів тому поширили рятувальники.

Світлана Бабушкіна, прессекретар управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Сніговий покрив сягає від 6 до 15 сантиметрів. А подекуди в переметах і до сорока сантиметрів.

Холодно було і в низинах. 13 - для червня замало.

Володимир Фригович, начальник Івано-франківського обласного центру з гідрометеорології:

Це у зв'язку із тим що зміна кліматичних умов на всій планеті. І ми це відчули і у себе однозначно. Цей рік нам дав похолодання.

Та якщо у горах сніжило, то центр і південь - заливало.

У Миколаєві потоп. Води подекуди було коліно, в місті навіть транспорт не курсував.

Велика злива була і в Одесі. Там за один ранок випала місячна норма. Вулиці стали ріками. А в Харкові дощ зносив автівки. Дехто з місцевих жартома - виплив на вулицю надувному човні.

Клімат в Україні стрімко змінюється. Вперше за 150 років метеоспостережень в нас зовсім не спостерігалось зими. Крім того, зазвичай вже у травні в Україні настає метеорологічне літо. Але, не цього року.

Схоже, випробовує українців на міцність не лише коронавірус, а й погода. Тепла і привітна вона стояла, тоді, коли всі сиділи вдома на карантині.

Свіже скандинавське літо з частими грозами українців не тішить. Бо торік у червні всі купались та засмагали..

Ось так зараз мали б виглядати одеські пляжі: спека під тридцять і сотні відпочивальників. А ось так - вони виглядають сьогодні: узбережжя майже порожнє. Сьогодні тут вітряно, температура - плюс двадцять два.

Ліна Нікончук, жителька Одеси:

У меня две куртки, смотрите, ха-ха! Вообще, я пришла загорать, если честно. Я в купальнике, чтоб вы понимали: вот, ха-ха! Но не сложилось сегодня!

Та все ж є й ті, хто більш стійко сприймає холодне лето-2020. Одеситка Олена вже відкрила сезон засмагання.

Олена Бондарчук, жителька Одеси:

Ну, хотелось бы потеплее, но зато я не сгорю! Ну, я стараюсь так закаляться, купаться я не рискую - потому что вода холодная, а загорать я - такой маньяк!

А ось хто ризикує купатися - так це пані Алла.

Нырять еще рановато, конечно, поэтому ласты пока не беру! А так - вообще хорошо!

Жінка каже: температура води близько п'ятнадцяти градусів: освіжає!

Алла Чеботарь, жителька Одеси:

Ну, необычно! Бывает, что в мае мы уже от моря устаем! А в этом году - все ждут сезона, люди вот пляжи готовят.

Коли ж нарешті настане літо? Синоптики кажуть вже скоро. Але протягом усього сезону можливі різкі перепади: коли 30 буде мінятися прохолодою в 15. Виною всьому - світова активна атмосферна циркуляція і глобальне потепління.

Цей рік. За рахунок того, що зима була доволі тепла і суха, трошки якби перейшло на весну, що вона була прохолодніша і по вологості трошки більше ніж зазвичай ми звикли.

Весна 20 справді була екстремальною. Через різкі перепади погоди найбільше постраждали фермери. Комусь довелося пересівати поля. Тож хліб цього року точно подорожчає.

А ще доведеться пошукати і поторгуватися за ягоди і фрукти. Бо в той час, коли українські сади квітли, вдарили нічні морози. Такі погодні сюрпризи просто приголомшили фермерів на Одещині.

Сергій Мойсеєв, садівник:

Тут тоже: что это? Оно должно быть тут улеплено тут все в черешне должно быть. Потери колоссальные. Ну, полностью - нет урожая вообще.

Ні вишень, ні абрикосів, ні черешні. Зате "вродять" ціни. Ягоди і фрукти цього року подорожчають мінімум на 20-25 гривень. Зараз на столичних ринках черешні з Мелітополя коштують більше сотні за кілограм. А ось така - півтори. Щоправда, це елітний сорт - Чкалівська.

Лариса, продавчиня:

Її мало робиться, тому вона дорога - дощі дуже погано впливають. По-перше, вона лопає, заводяться черві в ній. Вона гниє, гнилячкі беруться маленькі. Вони її даже не можуть нормально там зірвали, але мокру же не зірвеш, вони привезуть, а вона вся спариться загниє, тобто її ніхто не буде брати.

Продавці кажуть: приблизно за тиждень ціни трохи впадуть. Та дешевою черешня не буде.

Руслан, продавець:

Максимум закупка упадет 40 грн. В продаже будет где-то 50 в сезон. Дешевле сказали не будет, потому что в этом году очень мало урожая.

Абрикос, персик та нектарин зараз теж продають за "грубі" гроші. Бо це все імпорт. А він - подорожчав через коронакризу.

Лариса, продавчиня:

Абрикоси, це ще абрикос іде привозний. Абрикоси теж багато вимерзло, ранньої не буде, буде абрикоса в цьому році теж в ціні. Зараз везуть її Іспанія, Єгипет, Турція і ціна конечно дорога зараз.

Навіть урожай традиційно українського фрукту, яблук, під питанням. Все залежатиме - від погоди. А вона, кажуть синоптики - буде дощовою. Але нарешті - теплою.

Над територією Росії формується антициклон і на нас буде розповсюджуватись, очікуємо покращення погодних умов.

Тож довгоочікуване літо вже на порозі, а не лише в календарі. Від завтра стовпчики термометрів різко підуть угору. А на Трійцю на Сході та Півдні уже можна побачити 28. Тепло буде і в інших областях. Тож мерщій готуйте легший одяг і взуття, бо схоже літо таки не передумало.