Володимир Зеленський прокоментував результати розслідування гучних справ [ Редактировать ]
За розслідування справи вбивства Павла Шеремета відповідальний Арсен Аваков і він повинен довести її до кінця, - про це заявив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами у резиденції "Залісся".
Розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк триває, - наголосив президент. Глава держави впевнений: не лише виконавці, а й замовники злочину опиняться за гратами.
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