За розслідування справи вбивства Павла Шеремета відповідальний Арсен Аваков і він повинен довести її до кінця, - про це заявив президент Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами у резиденції "Залісся".

Розслідування вбивства активістки Катерини Гандзюк триває, - наголосив президент. Глава держави впевнений: не лише виконавці, а й замовники злочину опиняться за гратами.