Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям [ Редактировать ]
По состоянию на 09:00 6 июня, в Украине зафиксировано 26 514 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
За последние сутки зафиксировано +550 новых случаев коронавируса. Всего в Украине зафиксировано 777 летальных исходов от коронавирусной болезни. 11 812 человек уже выздоровели.
Количество случаев инфицирования по областям:
Винницкая область - 1116 случаев;
Волынская область - 1037 случаев;
Днепропетровская область - 965 случаев;
Донецкая область - 203 случая;
Житомирская область - 870 случаев;
Закарпатская область - 1301 случай;
Запорожская область - 488 случаев;
Ивано-Франковская область - 1533 случая;
Кировоградская область - 546 случаев;
г. Киев - 3375 случаев;
Киевская область - 1748 случаев;
Львовская область - 2053 случая;
Луганская область - 52 случая;
Николаевская область - 307 случаев;
Одесская область - 986 случаев;
Полтавская область - 273 случая;
Ривненская область - 2014 случаев;
Сумская область - 192 случая;
Тернопольская область - 1255 случаев;
Харьковская область - 1222 случая;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 509 случаев;
Черновицкая область - 3585 случаев;
Черкасская область - 448 случаев;
Черниговская область - 257 случаев.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее сообщалось, что с 5 июня в Украине начался очередной этап ослабления карантина.
Также мы писали о том, что в Украине могут приостановить выход из карантина.
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