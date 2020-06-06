По состоянию на 09:00 6 июня, в Украине зафиксировано 26 514 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За последние сутки зафиксировано +550 новых случаев коронавируса. Всего в Украине зафиксировано 777 летальных исходов от коронавирусной болезни. 11 812 человек уже выздоровели.

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Количество случаев инфицирования по областям:

Винницкая область - 1116 случаев;

Волынская область - 1037 случаев;

Днепропетровская область - 965 случаев;

Донецкая область - 203 случая;

Житомирская область - 870 случаев;

Закарпатская область - 1301 случай;

Запорожская область - 488 случаев;

Ивано-Франковская область - 1533 случая;

Кировоградская область - 546 случаев;

г. Киев - 3375 случаев;

Киевская область - 1748 случаев;

Львовская область - 2053 случая;

Луганская область - 52 случая;

Николаевская область - 307 случаев;

Одесская область - 986 случаев;

Полтавская область - 273 случая;

Ривненская область - 2014 случаев;

Сумская область - 192 случая;

Тернопольская область - 1255 случаев;

Харьковская область - 1222 случая;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 509 случаев;

Черновицкая область - 3585 случаев;

Черкасская область - 448 случаев;

Черниговская область - 257 случаев.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее сообщалось, что с 5 июня в Украине начался очередной этап ослабления карантина.

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