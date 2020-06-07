"Войну с COVID-19 мы еще не выиграли" и ухудшение статистики заражений коронавирусной инфекцией сигнализирует об опасности второй волны эпидемии в Украине. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Важно не путать смягчение карантина с полной его отменой, потому что эту войну с COVID-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней, когда количество заболеваний более 500 человек в сутки", - сообщил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что коронавирус не сдает свои позиции и в других странах. Например, в Германии уровень новых заражений в последние дни превысил критические значения, Китай также предупредил о возможности новой вспышки, о начале второй волны эпидемии заявила Южная Корея. Большое количество заболеваний фиксируется в Бразилии и Индии.

Украинцев призывают не пренебрегать карантинными ограничениями и правилами: пользоваться защитными масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что 5 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса, 4 июня - 553 случая, а 3 июня вирус обнаружили в 588 человек.