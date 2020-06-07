Народного депутата побили на автозаправці. На Житомирщині постраждав від "Слуги народу" Юрій Заславський. Сталося це у черзі на АЗС. Цю інформацію підтвердила заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, конфлікт розпочався зі словесної перепалки. Потім уже на вулиці до Заславського підійшов чоловік і завдав кілька ударів. Депутат написав заяву в поліцію. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У фракції припускають, що це був побутовий конфлікт.